Centro per l’impiego di Avezzano, ecco tutte le offerte di lavoro pervenute

Badante presso famiglia residente in Scurcola marsicana

Requisiti: conoscenza buona della lingua italiana

Tipologia contrattuale: tempo determinato/indeterminato, tempo pieno

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. sist. di gestione AZ070390. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536

Parrucchiera presso negozio di Avezzano

Requisiti: esperienza lavorativa come parrucchiera (anche minima)

Tipologia contrattuale: tempo determinato per 6 mesi, tempo pieno

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta Cod. Sialav 3702. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536

Praticante presso studio di consulenza di Avezzano

Requisiti: laurea in economia e commercio, ottima conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto office, sql e sistema operativo Windows 7, patente b auto propria

Tipologia contrattuale: tirocinio

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it,

precisando il codice dell’offerta Cod. Sialav 3701. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536

Meccanico presso auto-concessionaria di Avezzano

Requisiti: esperienza lavorativa come meccanico riparatore, patente b auto propria

Tipologia contrattuale: tempo determinato per 3 anni, tempo pieno

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta Cod. Sialav 3699. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536

Addetto/a alla reception presso palestra di Avezzano

Requisiti: diploma o laurea triennale, ottima conoscenza pacchetto office , età da 28 a 35 anni, residenza presso il comune di Avezzano, patente B e auto propria

Tipologia contrattuale: tempo determinato, part time 30 ore settimanali

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta Cod. Sialav 3692 – cod. sis. di gestione AZ070378. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536

Aiuto cucina presso piadineria di Avezzano

Requisiti: diploma scuola alberghiera (preferibile), patente b e auto propria

Tipologia contrattuale: tirocinio, tempo pieno

Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo, e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. sil id 75 – cod. sis. di gestione az080009, per informazioni telefonare al seguente numero tel.0863/410536.

Operaio generico presso azienda che svolge attivita’ di assemblaggio componenti per bici elettriche di Avezzano

Requisiti: diploma perito meccanico (preferibile), patente b e auto propria, conoscenza livello base pacchetto office, età fino a 30 anni non compiuti. Tipologia contrattuale: tirocinio, tempo parziale 30 ore settimanali. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. id 74 – cod. sis. di gestione az080008. Per informazioni telefonare al seguente numero tel.0863/410536

Segretaria/o – receptionist presso azienda che svolge attivita’ di consulenza finanziaria di senigallia con sede in Avezzano

Requisiti: diploma scuola superiore, conoscenza lingua italiana senza inflessioni dialettali, conoscenza livello medio del pacchetto office, internet e posta elettronica, età inferiore a 30 anni non compiuti. Tipologia contrattuale: tirocinio, tempo parziale 24 ore settimanali. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta cod. sis. di gestione az080007. Per informazioni telefonare al seguente numero tel.0863/410536.