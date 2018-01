Al via la quarta edizione del Concorso di poesia Romolo Liberale, ecco come partecipare

Avezzano. Anche quest’anno l’associazione “Presenza Culturale”, presieduta da Ilio Leonio, presenta il Concorso di poesia “Romolo Liberale”. Arrivata alla sua quarta edizione, la competizione ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un poeta e di uno scrittore di profonda sensibilità e di grande impegno. Le sue opere, le difficoltà e le ingiustizie, che caratterizzano la condizione sociale ed esistenziale dell’uomo del nostro tempo, assumono particolari accenti lirici, solcati sempre dalla speranza e dalla prospettiva del riscatto.

Regolamento:

il concorso è articolato in tre sezioni: adulti, studenti delle scuole secondario di secondo grado e studenti delle scuole secondarie di primo grado. La partecipazione è gratuita e si potrà concorrere con un massimo di tre poesie inedite, a tema libero. Le opere dovranno pervenire, entro il 9 maggio 2018, all’indirizzo Segreteria del Premio di Poesia “Romolo Liberale”, via America, 60. Gli elaborati saranno inviati a busta chiusa e non dovranno essere firmati. In busta separata, inclusa in quella comprendente il lavoro, sarà inserita una scheda di partecipazione, debitamente firmata, contenente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail del concorrente. Saranno premiate tre poesie per ciascuna delle tre sezioni in cui si articola il concorso. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 maggio, nell’aula magna “Ugo Maria Palanza” del Liceo Classico di Avezzano.

Per info: romololiberale@presenzaculturale.it o www.presenzaculturale.it