Al Centro sposi Abruzzo total look per uno sposo elegante e di tendenza a 600 euro

Ma chi l’ha detto che solo la sposa deve essere bella? Negli ultimi anni anche lo sposo è molto curato, soprattutto nei dettagli, e punta sempre a stupire, un pò come la sposa. Per questo lo staff del Centro sposi Abruzzo ha voluto dedicare a lui un’intera ala del suo atelier. In molti non ci crederanno eppure lo sposo può disporre di una vasta gamma di combinazioni di look, tutti molto raffinati ed eleganti. Il personale, sempre preparato e attento alle tendenze, punta a mettere a proprio agio lo sposo che arriva nell’atelier ma soprattutto a fargli capire che il giorno del sì i riflettori non saranno puntati solo sulla sposa ma anche su lui. Ecco perchè, dopo sfilate, corsi e formazione, lo staff del Centro sposi di via Tiburtina km 111.500 a Cappelle dei Marsi ha studiato un total look anche per lui.

Lo sposo non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le combinazioni sono variegate e hanno due prezzi fissi: 600 euro il primo total look, 800 il secondo. I riflettori del Centro sposi saranno quindi tutti per l’uomo che avrà a disposizione abito, accessorio, gilet, camicia, gemelli, scarpe e cinta tutto a 600 euro. Oppure tanti altri modelli di abiti blu, nero o grigio a 800. Chi pensa quindi che lo sposo scelga al volo un abito e lo indossi senza curare i particolari si sbaglia proprio. Lo sposo che arriva al Centro sposi Abruzzo si troverà davanti una miriade di abiti di marchi importanti come Carlo Pignatelli, Palzileri, Andrea Versali, Cleofe Finati o Sartoria Toscana. Brand di alta sartorialità dove il motto è solo qualità ed eleganza. Ma sicuramente al Centro sposi troveranno pane per i loro denti anche i genitori e i testimoni degli sposi che potranno scegliere un abito in linea con le tendenze del momento e magari anche con l’eleganza dei protagonisti della cerimonia. Non vi resta che chiamare lo 0863.414792 e fissare un appuntamento con lo staff del Centro sposi Abruzzo che a gennaio sarà aperto anche di domenica!