Il Comune di Celano tende una mano ai giovani disoccupati fino a 35 anni con “Io resto a Celano”

Celano. “Io resto a Celano” e’ l’ulteriore sostegno al lavoro messo in campo dall’amministrazione comunale di Celano. Oltre alle 300 borse lavoro arrivano nuovi incentivi che potranno essere d’aiuto ai giovani fino a 35 anni per iniziare un’attività nel territorio comunale. “Il politico non deve essere solo colui a cui si va a cercare lavoro, ma soprattutto colui che sviluppa le condizioni per creare lavoro”, ha commentato il sindaco Settimio Santilli, “Io resto a Celano sarà dunque, il nostro supporto aggiuntivo al finanziamento statale per l’autoimprenditorialità, “Resto al Sud”, che prevede per giovani disoccupati tra 18 e 35 anni, agevolazioni fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente. L’intervento sarà finanziato dall’incentivo statale, per il 35% a fondo perduto e per il restante 65per cento con finanziamento bancario che dovrà essere rimborsato in 8 anni a tasso zero.

Noi creeremo uno sportello in comune per l’istruzione delle domande che saranno valutate in ordine cronologico temporale e daremo un ulteriore incentivo comunale del 20% a fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse, per ogni domanda approvata che preveda un’impresa con sede legale ed operativa sul territorio di Celano, con titolari che devono avere e mantenere la residenza a Celano per tutta la durata del finanziamento. Saranno finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca, dell’acquacoltura e le attività rivolte alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse le attività professionali e commercio. Le domande potranno essere inviate dal 15 gennaio 2018, esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. Nei prossimi giorni saremo in grado attraverso lo sportello comunale che andremo a creare, di dare ulteriori chiarimenti e fornire servizi di consulenza ed assistenza gratuiti”.