Hockey Avezzano, con il II Torneo Indoor della Befana si scaldano i motori per le finali dei campionati italiani che si terranno ad Avezzano

Avezzano. In attesa delle finali dei Campionati Italiani Master Indoor 2018, che quest’anno si terranno ad Avezzano sabato 17 e domenica 18 febbraio, l’associazione sportiva dilettantistica Hockey Avezzano, presieduta da Roberto Serone, invita tutti i cittadini ad assistere alla seconda edizione del Torneo Indoor della Befana, che si terrà domenica 7 gennaio alla palestra della Vivenza. Alla manifestazione, che prenderà vita dal mattino (per informazioni su orari e iscrizioni contattare i numeri sulla locandina), prenderanno parte anche l’assessore allo Sport, Kathia Alfonsi e il vice sindaco Emilio Cipollone. Il campionato che si svolgerà ad Avezzano il 17 e il 18 febbraio e che sarà presentato a breve in Comune.