Un pulmino per i bambini del Brasile. Gara di solidarietà per raccogliere i fondi e acquistarlo

Avezzano. “Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare” Peter Pan. Questa frase è il leit motiv dell’associazione Dona un sorriso. Infanzia Missionaria per il Brasile, una piccola associazione onlus a livello locale che sostiene la missione in Brasile, nella periferia di San Paolo, di Padre Beniamino Resta. I volontari dal 2012 si adoperano a titolo gratuito e senza sosta perché la realtà in cui opera il sacerdote possa crescere nelle opere sociali e di Evangelizzazione. All’inizio era possibile offrire ai bambini della missione una merenda piuttosto ricca solamente due pomeriggi a settimana. Con l’aiuto di tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione “Dona un sorriso”, padre Beniamino è riuscito a dare ai bambini una merenda sostanziosa tutti i giorni, per alcuni il loro unico pasto quotidiano.

Abbiamo continuato a sognare è nata una mensa parrocchiale, inizialmente aperta solo due giorni a settimana e ora aperta tutti i giorni, dove possono mangiare i bambini e le loro famiglie. La parrocchia di padre Beniamino è grande per estensione come Avezzano e, purtroppo, i bambini delle favelas più lontane non possono raggiungere la mensa. Le strade sono dissestate e il livello di delinquenza è altissimo. I più poveri restano sempre più poveri e affamati. Noi abbiamo un sogno: se riuscissimo ad acquistare un pulmino sarebbe possibile andare a prendere i bambini delle zone più lontane, permettere loro di mangiare nella mensa e poi riportarli a “casa”. Un pulmino usato ha un costo di circa 15.000 euro e sarebbe utile non solo per la mensa ma anche per l’asilo che padre Beniamino vorrebbe aprire nella missione. Un tempo ci saremmo lasciati scoraggiare da una cifra tanto alta ma abbiamo imparato che non si deve smettere mai di sognare ma bisogna sempre condividere i sogni! Noi vogliamo condividere il nostro sogno con voi, grazie alla disponibilità degli amici di MarsicaLive, sperando che anche il pulmino possa diventare un’ altra meravigliosa realtà! Grazie di cuore!

Padre Beniamino, i bambini della missione di Itaquaquecetuba e i volontari dell’ Associazione Dona un sorriso. Infanzia Missionaria Brasile.

*I fondi potranno essere versati tramite bonifico bancario IBAN – IT92P0538440441000002402808 causale “Acquisto pulmino”.

Qualunque importo donato tramite bonifico è detraibile nella denuncia dei redditi secondo la normativa delle donazioni alle onlus. La detrazione per contributi a onlus di aiuto umanitario anche religioso è del 26%.