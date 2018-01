Dopo il successo di Giobbe Covatta al Talia di Tagliacozzo arriva Tullio Solenghi con il suo Decameron

Tagliacozzo. Dopo il grande successo di pubblico per Giobbe Covatta con la Divina Commediola, tutto è è pronto per il secondo appuntamento della ricca Stagione teatrale del Teatro Talia di Tagliacozzo, costruita da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con il Comune di Tagliacozzo e grazie alla volontà del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e all’impegno dell’assessore alla cultura Chiara Nanni. In scena domani alle 21 Tullio Solenghi nel Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste , progetto e regia di Sergio Maifredi, in collaborazione con Gian Luca Favetto, consulente letterario Maurizio Fiorilla, direzione di produzione Lucia Lombardo con il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio e inserito nel progetto nazionale Letturainpubblico del Teatro Pubblico Ligure.

Lo spettacolo in tournée in Italia da due stagioni con grande successo, vede in Tullio Solenghi, un interprete magistrale che restituisce allo spettatore la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande raffinatezza, davvero per tutti. Durante lo spettacolo si ascoltano nella lettura integrale sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Giovanni Boccaccio: Chichibio e la Gru, Peronella, Federigo degli alberghi, Masetto di Lamporechio, Madonna Filippa, Alibech. Nelle note di regia Sergio Maifredi scrive: “Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo, non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto narrativo della letteratura occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di rappresentare la varietà e complessità del mondo. A tutti è concessa una storia, dai re agli operai”.

BOTTEGHINO

ABBONAMENTO – 12 spettacoli: Platea € 120,00 / Palchetti di I ordine € 120,00 / Palchetti di II ordine € 100,00 / Palchetti di III ordine € 80,00

BIGLIETTI: Platea € 20,00 – ridotto € 15,00 / Palchetti I ordine € 20,00 – ridotto € 15,00 / Palchetti II ordine € 15,00 – ridotto € 10,00 / Palchetti III ordine € 10,00

Le riduzioni sono accordate per over 65, under 18, dipendenti del Comune ed enti convenzionati, universitari under 25

INFO e PRENOTAZIONI: Ufficio Turismo di Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi – Tagliacozzo (AQ) / lun – ven | 09.30 – 13.00 e 17.00 – 19.30

Tel. 0863/610750 | 348/0302405 – info@acsabruzzo.it – www.acsabruzzo.it