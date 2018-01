Il tour del consigliere provinciale Alfonsi fa tappa ad Aielli, focus sugli interventi prioritari

Aielli. Prosegue, anche nel nuovo anno, il tour della Provincia dell’Aquila nei Comuni per prendere contezza sul campo delle reali problematiche del territorio e individuare insieme, con realismo, le soluzioni più adeguate. Si è tenuto stavolta ad Aielli, un incontro tra il Consigliere provinciale delegato alla viabilità e all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi e il Sindaco del Comune Enzo Di Natale. “”Ringrazio l’amico Sindaco Enzo Di Natale, ha dichiarato Alfonsi, per la gentile accoglienza e per la disponibilità ad una fattiva collaborazione tra enti per dare concrete risposte ai problemi viari e non solo della comunità aiellese.

Abbiamo svolto un sopralluogo per verificare la situazione delle rotabili di competenza provinciale e con l’ausilio dell’Ufficio tecnico comunale a breve avremo dei report tecnici utili per programmare gli interventi prioritari da realizzare. Si è parlato anche di servizi associati, ambito nel quale la Provincia ha, e intende svolgere, funzioni di supporto agli enti locali (soprattutto di piccole dimensioni) nonché affrontato il tema dello spropositato, quanto ingiusto, aumento tariffario del tiket autostradale sulla autostrada dei Parchi individuando, ha concluso il Consigliere Provinciale, forme di mobilitazione a supporto della lodevole iniziativa del Sindaco Di Natale volta a raccogliere firme online a sostegno di una petizione contro l’aumento che sta avendo un gran riscontro””