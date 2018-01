Rugby, l’Avezzano va a Roma per affrontare la prima in classifica

Avezzano. Torna in campo la serie B e domenica, alle ore 14 e 30, a Roma, l’Avezzano Rugby sfiderà i primi della classe della Capitolina, nell’ambito di una gara di recupero (10 dicembre). I gialloneri di mister Santucci, dopo aver onorato le feste natalizie trascorrendo una giornata insieme nello stabilimento di Birra del Borgo, a Borgorose, hanno continuato ad allenarsi per migliorare la condizione fisica in vista della fase finale del girone di andata. ” Nelle prime partite di questo campionato – ha sostenuto il capitano Roberto Lanciotti – si sono evidenziate lacune e difficoltà che avevamo nel gioco ma abbiamo lavorato e stiamo lavorando per colmarle e per migliorare altri aspetti, testimoni i successi delle ultime partite”. L’Avezzano, infatti, dopo alcune sconfitte, ha mostrato nell’ultimo periodo di aver ritrovato un buon gioco e una buona condizione fisica.

“Al di là dei risultati – ha specificato l’estremo – stiamo affrontando un percorso di crescita, dentro e fuori dal campo; ciò che ci preme maggiormente è formare un gruppo per il futuro e a tal fine stanno giocando un ruolo importante i ragazzi della giovanile che sempre più spesso vengono chiamati in causa per darci una mano”. A roma, infatti, mister Santucci ha anche a disposizione gli atleti dell’under 18 che rispettano ancora una settimana di riposo nel rispettivo campionato. Domenica – ha concluso Lanciotti – abbiamo diverse assenze ma la nostra motivazione sarà quella di misurarsi con una squadra più preparata sulla carta, dimostrando sempre il nostro valore.