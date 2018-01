Torna la Befana del Vigile, grande attesa per la tradizionale discesa dal campanile in piazza Risorgimento

Avezzano. Tutto pronto in piazza Risorgimento per il tradizionale appuntamento “La Befana del Vigile”, organizzato dall’amministrazione comunale di Avezzano. Ogni dettaglio dell’evento è stato curato dal corpo di polizia locale del comune di Avezzano, con l’immancabile collaborazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Alle 15 è in agenda il ritiro dei biglietti con cui poi i bambini potranno ritirare la calza più tardi. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento e saranno consegnati ai bambini fino agli 11 anni di età. La spettacolare discesa dal campanile della cattedrale da parte della “coraggiosa” Befana ci sarà invece alle 17. All’evento, che richiama ogni anno centinaia di persone nel cuore della città, parteciperà anche il sindaco Gabriele De Angelis e gli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.