Concluso il corso di preparazione alla certificazione Trinity College London per gli studenti del Galilei

Avezzano. Si è appena concluso il corso di preparazione alla certificazione Trinity College London di livello A2 e B1 per 16 alunni dell’IIS “G. Galilei” che si è svolto presso il CPIA L’Aquila (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti) – sede di Avezzano in via Aldo Moro. L’esaminatore, arrivato appositamente da Londra, si è congratulato per l’organizzazione e l’accoglienza da parte del CPIA e per la preparazione dei ragazzi. Sono aperte le iscrizioni per altri corsi di livello A2-B1-B2 per persone adulte da 16 anni in poi. I docenti possono iscriversi ai corsi utilizzando la Carta Docente in quanto il CPIA è accreditato quale Ente di Formazione ed Aggiornamento. Per informazioni 0863.1809831 cpia.avezzano@gmail.com