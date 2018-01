Il sindaco di Cappadocia Lorenzin in corsa per un seggio alla Regione Lazio con Civica popolare

Cappadocia. Lorenzo Lorenzin si prepara a scalare la Regione Lazio. Dopo aver conquistato il Comune di Cappadocia nelle elezioni di giugno 2017, Lorenzin, fratello del ministro della Salute Beatrice, sarà in corsa per una poltrona nel consiglio regionale del Lazio. Proprio il ministro sarà a capo del nuovo movimento Civica popolare, che mette insieme metà di Ap, Centristi per l’Europa, Democrazia solidale, Italia dei valori e Italiapopolare. Civica popolare esprimerà la sua candidatura alla Regione, al fianco del governatore uscente Nicola Zingaretti, proprio con il primo cittadino di Cappadocia Lorenzin.