Carsoli, l’ex assessore Di Gennaro lascia anche la poltrona da consigliere. Al suo posto entra Cardilli

Carsoli. L’ex assessore Di Gennaro lascia il consiglio comunale. Dopo aver rimesso la delega da assessore al commercio Augusto Di Gennaro ha deciso di lasciare anche la poltrona da consigliere presentando ieri mattina le dimissioni. Di Gennaro era stato eletto nel 2015 in maggioranza con 158 voti e venne nominato assessore in base ad uno specifico accordo sottoscritto con il Partito Democratico con delega allo Sport e alle attività produttive. Ora oltre al posto vacante in giunta si aggiunge anche quello di consiglio, e in questo ultimo caso le dimissioni di un consigliere prevedono la procedura di surroga, e quindi la convalida di elezione che riguarda il primo dei non eletti della lista di maggioranza. Il nuovo consigliere sarà dunque Simone Cardilli, che ha riportato 130 voti.