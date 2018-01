Aielli. Tutto pronto ad Aielli per l’arrivo della Befana. La nonnina arriverà con un giorno di anticipo. Domani, infatti, alle 15.30 sarà in piazza Filippo Angelitti per una grande festa. La Befana scenderà dall’alto e porterà calze a tutti i bimbi. Subito dopo ci saranno baby dance e intrattenimento curato da “Magicabula animazione”, zucchero filato, pop corn e cioccolata calda per tutti.