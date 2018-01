Sicurezza scolastica, il Comune di Balsorano commissiona indagini strutturali sulla scuola primaria

Balsorano. Sicurezza scolastica, il Comune di Balsorano commissiona delle indagini strutturali sulla scuola primaria. La struttura che si trova nel Parco Della Rimembranza ospita i bambini dai 6 agli 11 anni ed essendo stata realizzata negli anni ’30 deve essere sottoposta a verifiche ed indagini tendenti ad accertarne le reali condizioni strutturali necessarie per poter redigere un progetto di adeguamento e per poter effettuare i lavori necessari per rendere l’edificio conforme alle vigenti norme sismiche.

Per questo l’amministrazione comunale ha chiesto all’ufficio tecnico di avviare le pratiche per effettuare i controlli tramite laboratori specializzati nel settore in grado di effettuare le verifiche necessarie così come previste dal decreto ministeriale del 2008. Per gli interventi sono stati previsti 5.075,20 euro.