Fermo tecnico per la centrale di sollevamento dell’acqua di Ortona, possibili disagi per gli utenti

Pescina. Fermo tecnico per la centrale di sollevamento di Ortona dei Marsi. Il Consorzio acquedottistico marsicano ha programmato per oggi il fermo tecnico della centrale di Ortona per degli interventi sul quadro di comando delle elettropompe al fine di eseguire delle modifiche sugli interruttori esistenti che consentiranno l’avvio di una terza elettropompa già installata. Il fermo è previsto dalle 8.30 alle 14 e potrebbe creare disagi all’utenza. Le scorte dei serbatoi principali serviranno fino a esaurimento scorte le utenze ma il Cam non esclude che ci possano essere dei disagi per gli utenti.