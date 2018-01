Il sindaco De Angelis pronto a potenziare il settore Sociale del Comune di Avezzano fucina di progetti

Avezzano. Un settore sempre attento alle esigenze del cittadino e sempre pronto a mettersi in prima linea per progetti e iniziative volte volte a tutelare il prossimo. E’ questo lo spirito che muove il settore turismo del Comune di Avezzano che, come annunciato ieri dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, presto sarà potenziato. “Ringrazio il settore sociale del Comune di Avezzano per il lavoro svolto, loro ci mettono sempre qualcosa in più, ci mete sentimento”, ha commentato il primo cittadino, “ci siamo resi conto che nel 2018 questo sarà uno dei settori che necessiterà un potenziamento per far sì che possa rispondere alle esigenze di tutti i cittadini che quotidianamente vanno a bussare alle porte dei loro uffici”.