Inchiesta appalti Marsica, all’accusatore Capogna concessa istanza per benefici vittime usura

Avezzano. Manca solo l’ok definitivo della prefettura e poi Angelo Capogna, l’imprenditore che ha denunciato mezza Marsica sostenendo di aver sborsato mazzette a non finire, otterrà i benefici previsti dalla legge sulle vittime dell’estorsione e dell’usura. La richiesta era stata presentata qualche tempo fa alla Prefettura che ha chiesto e ottenuto il nullaosta della Procura di Avezzano. Capogna è il personaggio chiave dell’inchiesta sugli appalti per l’illuminazione che ha fatto finire nel registro degli indagati 33 persone tra cui politici, sindaci, tecnici e imprenditori marsicani. Sono accusati di reati che vanno da associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d’asta ed estorsione, fino a concussione, falso, riciclaggio, usura e responsabilità amministrativa. Per tutti è stata già avanzata la richiesta di rinvio a giudizio ed è stata fissata davanti al Gup Maria Proia al 6 marzo l’udienza preliminare.

La novità nella vicenda riguarda la richiesta presentata da Capogna in qualità di rappresentante legale della ditta Saridue srl e in qualità di denunciatore agli organi competenti di tutte le attività di estorsione, usura e truffa come parte lesa. Nella richiesta viene sollecitato che gli venga concessa “la sospensione, nei termini prevista dalla legge sull’usura, di alcuni “ruoli esattoriali” iscritti a suo nome è a nome dei soci”. Il viceprefetto Maria Cristina Di Stefano ha chiesto il parere alla Procura della Repubblica di Avezzano per poi arrivare a una decisione definitiva. Secondo la Procura, “all’esito delle indagini sono state confermate, con perquisizioni e acquisizioni documentali, le accuse riguardanti il reato di usura nei confronti di Capogna. E proprio per questo motivo è stato già notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dall’accusa, è emerso come Capogna “abbia rivestito un ruolo di persona offesa del delitto di usura commesso ai suoi danni da parte degli indagati Danilo Paolini e Francesco Marcelli”. La vicenda, infatti, riguarda un giro di assegni utilizzati per ottenere i liquidi necessari a pagare le parti interessate. Tutto tramite tassi usurai che si aggiravano intorno al 30 per cento. Ciò emerge anche nelle intercettazioni presenti nel fascicolo. Il parere favorevole è stato dato dal Procuratore Andrea Morichini Padalino e dai sostituti Maurizio Maria Cerrato e Roberto Savelli. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Roberto Verdecchia, Aldo Lucarelli, Antonio e Pasquale Milo, Roberto Marino, Domenicantonio Angeloni, Paolo Colaiuda, Franco Colucci, Carlo Polce e Gianclemente Berardini, Mario Guanciale.