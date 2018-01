Saldi al via. Spese in linea con lo scorso anno. Ecco alcune regole essenziali per i vostri acquisti

Avezzano. Manca sempre meno al 5 gennaio, data in cui i saldi di fine stagione prenderanno vita. L’appuntamento è, come al solito, particolarmente atteso dai consumatori, ma anche dalle imprese che sperano di rifarsi dopo l’ennesimo anno difficile. Quasi un consumatore su due è già pronto a partecipare ai saldi che quest’anno partono da subito con riduzioni dei prezzi più alte della media. Secondo il vice presidente Confcommercio, Gabriella Dell’Olio ed il presidente provinciale Federmoda, Riccardo Savella, la spesa per gli acquisti nel periodo dei saldi sarà leggermente inferiore a quella dell’anno scorso, ma in linea con il momento

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia, come “Saldi Chiari”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.