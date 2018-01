Vip e Moda, il manager marsicano Settimio Colangelo presente in un video di Mediaset Premium

Biondo ossigenato, con la cresta o con i capelli sempre in ordine. La maggior parte dei calciatori sembra preferire look eccentrici o fuori dalle righe (come Balotelli o Nainggolan per intenderci) ma non manca l’appassionato dei tagli più classici come l’argentino Dybala o il difensore juventino Barzagli. Chi si nasconde dietro le acconciature che vanno di pari passo con le ultime tendenze? Si tratta di Luigi e Gennaro. Appena 30enni e tifosi sfegatati del Napoli, i due parrucchieri hanno da poco svelato la loro identità insieme ad alcune curiosità su questo lavoro in un servizio di Mediaset Premium.

Da Antonio Candreva a Mauro Icardi, da Lorenzo Insigne a Stephan El Shaarawi. Il loro taglio made in Italy è diventato virale tanto da farli viaggiare di giorno e di notte per eseguire anche a domicilio le richieste dei calciatori più esigenti. Con tanto di mantellina personalizzata, non manca tra gli habitué del negozio il nome di uno dei più noti manager marsicani, Settimio Colangelo. Anche lui, da agente di alcuni dei vip più famosi della televisione italiana, riserva il suo posto fisso tra i numerosi clienti, come si può osservare nel video, per rimanere al passo con la moda. E’ merito di Luigi e Gennaro allora se il vip o il calciatore 2.0, attento al taglio perfetto, continua a presentarsi con un look adatto ad ogni situazione, a partire dal campo di gioco alla vita di tutti i giorni!