“In fuga dal glutine… la consapevolezza nasce a scuola”, convegno ad Avezzano con il ministro Lorenzin

Avezzano. “In fuga dal glutine… la consapevolezza nasce a scuola”. Questo il tema del convegno che si terrà venerdì 12 gennaio al castello Orsini. a partire dalle 15.30. A dare il benvenuto all’evento, organizzato dall’associazione italiana celiachia, saranno il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, Mario Centi Pizzutilli, presidente associazione italiana celiachia Abruzzo e Giuseppe Di Fabio, presidente associazione italiana celiachia nazionale. Il convegno sarà un importante momento di confronto sul tema della celiachia nella nostra società e costituirà il filo conduttore tra l’edizione del 2017 e quella attuale, del progetto regionale promosso da AIC Abruzzo nelle scuole primarie e secondarie, volto alla formazione sul tema di circa 5.000 alunni e 600 insegnanti.

I lavori saranno divisi in due momenti distinti: il primo dedicato alle novità in tema di celiachia con la presentazione del progetto “Ma cosa mangi”, il secondo invece sarà sulla celiachia in età pediatrica, con un focus anche su quella in età adulta. Parteciperanno medici e specialisti del settore e l’istituto alberghiero “Da Vinci” dell’Aquila.