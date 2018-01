Al teatro Talia di Tagliacozzo arriva Tullio Solenghi con il suo “Decameron”

Tagliacozzo. Venerdì 5 gennaio al Teatro Talia arriva Tullio Solenghi. L’attore comico proporrà il “Decameron”, un racconto italiano in tempo di peste. Il progetto Decameron un racconto italiano in tempo di peste è scritto da Sergio Maifredi in collaborazione con Gian Luca Favetto, consulente letterario Maurizio Fiorilla, ed è prodotto da Teatro Pubblico Ligure srl. Tullio Solenghi, interprete magistrale al quale Sergio Maifredi ha affidato il progetto in tournée in Italia da due stagioni, restituisce allo spettatore la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo.

Il risultato è uno spettacolo divertente, di grande raffinatezza, davvero per tutti. Durante lo spettacolo si ascoltano nella lettura integrale sei tra le più note novelle scritte a metà del 1300 da Giovanni Boccaccio. La biglietteria del Teatro è aperta un’ora prima dello spettacolo. Per maggiori informazioni l’info point in Piazza Duca degli Abruzzi 0863610750.