Riaprono le gole di Celano, Cotturone e Cantelmi (Pd): dalla Regione i fondi per la messa in sicurezza

Celano. “Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta Regionale, ha adottato una delibera che attiva lo stanziamento dei fondi necessari per garantire le attività connesse alla riapertura delle Gole di Celano attraverso un monitoraggio e una puntuale definizione della pericolosità della frana che insiste sul versante destro del Monte Tino”. A darne notizia è il Partito Democratico che in una nota a firma del coordinatore di circolo, Calvino Cotturone e della consigliera comunale Graziella Cantelmi, esprime grande soddisfazione per questo risultato ottenuto grazie al Consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, al quale va riconosciuto il merito di aver affrontato e risolto la problematica della chiusura delle Gole.

“È a lui – sottolineano gli esponenti PD – che rivolgiamo un sentito ringraziamento per la sensibilità e la dedizione che ha dimostrato, concretizzando un obiettivo a cui noi, come anche l’intera comunità celanese, eravamo particolarmente interessati. In questi mesi, in costante raccordo – spiegano Cantelmi e Cotturone – abbiamo seguito l’intera vicenda portando avanti una lunga attività di confronto e di sintesi e siamo riusciti a raggiungere un risultato di grande valore in termini di ricadute economiche e di attrazione turistica per il territorio”. “Il finanziamento – spiegano – è finalizzato a redigere uno specifico studio diretto a definire la pericolosità della frana delle Gole. Questa attività, risulta essere propedeutica e indispensabile alla individuazione e progettazione di eventuali interventi strutturali di messa in sicurezza che dovranno tener conto di una serie di fattori tra cui quello della estensione delle aree interessate da fenomeni franosi. Tale studio, potrà quindi fornire uno strumento fondamentale per la gestione del rischio connesso alla riapertura del canyon e per la sua fruizione in sicurezza”. “Siamo arrivati finalmente alla svolta di una vicenda che si protrae da troppi anni – concludono gli esponenti del Pd di Celano – le Gole rappresentano un’area di interesse turistico e naturalistico di rilievo internazionale, la loro chiusura è causa di notevoli ripercussioni economiche sul turismo locale oltre che di minaccia per l’incolumità dei numerosi visitatori. Questo finanziamento rappresenta una promessa mantenuta e un forte segnale di attenzione che la Regione Abruzzo, rappresentata dal Consigliere Berardinetti, ha per la nostra Città. Le polemiche sterili ed inutili di questi ultimi giorni, che hanno provato a mettere in dubbio la serietà della nostra azione politica, sono state smentite, come sempre, dai fatti”.