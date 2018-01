Petizione online contro aumenti pedaggi A24 e A25, Di Natale: aderiamo tutti, firmata già da migliaia di persone

Aielli. “L’aumento dal 1 gennaio del 12.79% delle due autostrade A24 e A25 è un salasso insostenibile per i cittadini abruzzesi ed è di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale dei rincari che è pari al 2,74% ovvero un quinto di quanto invece subiranno gli automobilisti abruzzesi” – è quanto dichiara in una nota Enzo Di Natale Sindaco di Aielli.

“È ora di dire basta a questo gioco al rialzo che diventa un massacro per tutti coloro che per lavoro sono obbligati a spostarsi e che affossano definitivamente tutte quelle aree interne che già soffrono la mancanza di servizi e di infrastrutture. Per noi parlare poi del turismo e delle conseguenze negative che comporta l’avere le strade più costose d’Europa. Per questo – conclude Di Natale – ho lanciato la petizione su change.org, per dare voce ai migliaia di cittadini che subiranno l’ennesimo furto chiedendo al presidente del consiglio ancora in carica di revocare la concessione all’attuale gestore”.