Pubblicato il nuovo brano di Stefano Volpe, successo di visualizzazioni sul web

Finally!!!!This is the video of the new song "Wisps" Stefano Volpe #drumsOz Noy #guitar Will Lee # bass Will LeeHappy Holidays and a Happy New Year!Enjoy and share the music! #peaceSpecial Thanks to : Claudio La Gumina Gianluca Guidetti Francesco SpLiff Parrini Federico Sammartino Photography

Publié par Stefano Volpe sur jeudi 21 décembre 2017