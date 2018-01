Rincari A24, vertice di sindaci convocato a Carsoli dalla Nazzarro. Marsica, Valle Aniene e Valle del Turano

Avezzano. I rincari autostradali non conoscono confini e così dopo alcune rimostranze energiche ma isolate, si è deciso di passare all’azione forte. Il Sindaco di Carsoli Velia Nazzarro ha convocato un incontro pubblico rivolto a tutti i sindaci della Marsica, della Valle dell’Aniene, Valle del Turano per fare il punto su possibili azioni congiunte per contrastare i recenti aumenti autostradali che sono in vigore già dal 1° gennaio 2018. Cosicchè una lettera è stata inviata questa mattina a tutti i sindaci delle zone interessate a livello extraterritoriale e l’appuntamento dato dalla Nazzarro è per domani mercoledì 3 gennaio 2017 presso la sede provvisoria del Comune di Carsoli in via Turanense (ex Mael) alle ore 17.30.