Dalle sonorità classiche a quelle carioca. Al Castello Orsini va in scena il grande jazz con la cantante marsicana Marena

Avezzano. Una programmazione artistica eclettica e ricca di eventi quella sta animando la città di Avezzano in questi giorni di festività natalizie. Infatti, dopo i concerti di fine anno (il doppio show di Massimo Ranieri alla Cattedrale, il balletto russo dei Cosacchi del Don al Teatro dei Marsi e la rassegna musicale – culturale curata da Max Lisciani alla Sala Montessori, ndr) anche il nuovo anno viene inaugurato da un altro grande appuntamento musicale. Giovedì 4 gennaio, all’interno della splendida cornice del Castello Orsini, a partire dalle 21 andrà in scena il concerto della cantante Maria Elena Orsini, in arte “Marena”. Ad accompagnarla su palco un terzetto d’eccezione, composto da Sade Mangiaracina al piano, Alessandro Marzi alla batteria e Adriano Matcovich al basso. A dar maggior risalto all’evento, inoltre, salirà sul palco anche il trombettista Fabrizio Bosso, vero asso dello strumento.

Nata e cresciuta a Capistrello, piccolo borgo abruzzese, inizia a manifestare sin dall’infanzia la passione per tutto ciò che è musica. Forte di una laurea in canto jazz conseguita presso il prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia e di una corposa esperienza live maturata sui palchi di tante città italiane, Marena presenterà al pubblico il suo nuovo progetto musicale in grado di muoversi attraverso le ambientazioni più raffinate del grande jazz, classico e moderno, della tradizione sudamericana e dell’improvvisazione. Un vero e proprio unicum sonoro all’interno del quale convivranno l’avanguardia e il classico grazie ad un approccio giovane e disinibito che punterà dritto al cuore del fortunato ascoltatore. Federico Falcone