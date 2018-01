Una settimana tutta dedicata ai bambini a Celano con film e spettacoli per i più piccoli

Celano. Al via a Celano la settimana tutta dedicata ai bambini. Come già avvenuto lo scorso anno l’amministrazione comunale ha deciso di incentrare tutti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli nella settimana che precede l’Epifania. Da oggi a sabato tanti sono gli eventi che faranno divertire i bambini. Si partirà alle 15.30 con la proiezione nella sala conferenze dell’auditorium di “La storia infinita”. Alle 17.30, sempre all’auditorium, ci sarà lo spettacolo per bambini “Mago Lupis”. Domani alle 15.30 proiezione de “Il re Leone” e alle 17.30 spettacolo “Damiano show.La compagnia del Clown”. Giovedì alle 15.30 sarà la volta de “L’era glaciale”, mentre a seguire ci arà Dario Cabaret ed illusionismo comico”. La settimana chiuderà con l’arrivo della Befana sabato alle 17.30