Avezzano. Al via i saldi di fine stagione nella Marsica, sconti dal 20 al 50 per cento a partire da venerdì. Anche quest’anno è stato deciso di anticipare i saldi e di farli partire prima dell’Epifania. Una scelta che, seppur gradita dai clienti, non va molto giù ai commercianti che dovranno scontare merce arrivata da poche settimane nei loro magazzini. Confesercenti ha stilato un’indagine dalla quale risulta che il un consumatore su due ha già in programma acquisti, con un budget medio di 150 euro a persona.

“Quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media”, afferma il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni, “il 56% parte con uno sconto del 30%, gli altri con promozioni ancora più alte. I saldi invernali somiglieranno a un black friday ‘sotto casa’, solo più accessibile e di maggiore durata”.