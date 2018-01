All’ex scuola Montessori il concerto del Tanguedia Quartet con la voce di Antonella Gentile

Avezzano. Nuovo appuntamento per la rassegna musicale “La città bella” organizzata dal Comune di Avezzano con la direzione artistica di Max Lisciani, alla ex scuola Montessori di via Fontana. Oggi, alle 18, è il turno del Tanguedia Quartet con la voce di Antonella Gentile. L’ensemble (Fabrizio De Melis- violino, Massimiliano Tommasoni-fisarmonica e vibrandoneon, Davide Peluso-contrabbasso, Antonio Greco-pianoforte) si costituisce nel 2007 e fonda il repertorio sullo stile del tango argentino di Astor Piazzolla, fuso con sonorità timbrico-espressive di chiara matrice mediterranea, trovando il naturale equilibrio nell’eterogeneità dell’esperienza di ogni singolo componente. Quest’anno, a 25 anni dalla morte di Piazzolla, il Tanguedia Quartet festeggia il decimo anno di attività.