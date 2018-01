Cane fugge spaventato dai botti di fine anno, i proprietari: aiutateci a trovare Zampetta

Avezzano. E’ fuggito a causa dello spavento causato dai botti di fine anno. Da allora di Zampetta non si hanno più notizie. I proprietari sono disperati e chiedono aiuto affinché chiunque abbia avvistato il cane, terrorizzato dai fuochi d’artificio, dia informazione utili per ritrovarlo. La zona da dove si è allontanato è quella di Borgo Via Nuova. Sono in corso le ricerche da parte dei proprietari e degli amici. Per qualsiasi informazione è possible contattare la redazione di MarsicaLive all’indirizzo redazione@marsicalive.it oppure il numero 349.182.33.07