A Carsoli arrivano gli elfi con la Befana, spettacolo itinerante il 5 gennaio per grandi e piccini

Carsoli. Sarà una Befana particolare, unica nel suo genere quella che grandi e piccini potranno vivere quest’anno nella città di Carsoli. E così arrivano gli elfi con la Befana. L’appuntamento in grande stile è per VENERDI’ 5 GENNAIO 2018 dalle ore 10.00 con incontro in piazza Corradino. Il Capo Elfo che guiderà lo staff degli ELFI si incontra con la BEFANA per uno spettacolo di animazione che dopo una prima performances in piazza si articolerà per le vie cittadine. Gli elfi e la Befana rimbalzeranno da un negozio all’altro, con visita ad attività produttive di ogni tipo per la gioia di grandi e piccini. Torna con questo spettacolo il CANTASTORIE, ci sarà MICRO MAGIA d’attrazione per stupire grandi e piccini. Ma non mancheranno TRUCCHI, e BOLLE DI SAPONE… e PALLONCINI COLORATI!

L’evento allieterà tutta la mattina del 5 gennaio, e si concluderà all’ingresso della città intorno alle ore 13.00 ora in cui gli elfi e la Befana si ritireranno per andare a pranzo e riposarsi un pò dalle loro fatiche.

Tutti a partecipare da ogni dove, per vivere insieme la convivialità, il gioco nel sano divertimento e per stare insieme nelle strade cittadine accogliendo gli ELFI e la BEFANA per uno spettacolo unico e senza precedenti!