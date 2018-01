Solo una farmacia aperta nei giorni di festa, Gualtieri replica a Di Bastiano: farmacia comunale chiusa per riposo

Avezzano. La farmacia comunale era in riposo. Rispondono seccati i gestori della farmacia di Borgo Angizia dopo la polemica innescata da Augusto Di Bastiano, responsabile del centro giuridico del consumatore, sull’apertura di soltanto una farmacia in città nei giorni di festa. Secondo Di Bastiano ciò ha ovviamente creato disagi per una città di oltre 40mila abitanti. “La Farmacia Comunale ha osservato il turno di riposo domenicale, così come stabilito dall’Ordine dei farmacisti congiuntamente ai titolari delle Farmacie di Avezzano”, ha commentato Alessandra Gualtieri, direttore Farmacia Comunale, “i turni sono pianificati ad inizio anno (anche prima) ed il sindaco nulla ha a che vedere con ciò”.