Celano. La città di Celano dà il benvenuto al nuovo anno in musica con il Gran galà lirico sinfonico. Proprio nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi è stato organizzato, come da tradizione, il concerto di capodanno. Sul palco dell’auditorium “Fermi” salirà la banda città di Celano per dare a tutti gli auguri di buon anno. L’appuntamento è alle 18.