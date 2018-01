A Luco dei Marsi lavori urgenti di pulitura per il ripristino del “Fossato” alle porte del paese

Luco dei Marsi. Lavori in corso a Luco dei Marsi. Nonostante l’atmosfera già festiva, il lavoro della sindaca Marivera De Rosa e della sua amministrazione continua a pieno ritmo: nella giornata di sabato 30 dicembre, infatti, sono stati effettuati lavori urgenti di pulitura per il ripristino del “Fossato”, la via di deflusso delle acque alla periferia del paese. In quell’area, nell’ottobre di due anni fa, si verificò una disastrosa frana che devastò strade e abitazioni.

“A fronte delle forti precipitazioni dei giorni scorsi e in previsione di ulteriori possibili fenomeni di rilevante entità”, ha spiegato la Sindaca, sul posto per la supervisione dei lavori, “Abbiamo preferito disporre subito le attività fondamentali per la messa in sicurezza dell’area, e in primo luogo la pulitura delle vie di scorrimento delle acque”. Nei giorni scorsi la sindaca De Rosa ha nuovamente sollecitato la Provincia dell’Aquila perché siano effettuati con urgenza i lavori di manutenzione e ripristino del manto stradale, oltre ad annessi, della Sp. 22, che nel tratto urbano diventa via Duca degli Abruzzi e via dei Marsi, arteria principale della cittadina e ad alta densità di traffico.