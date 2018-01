Grande partecipazione a Morino per il concerto “Voci di Natale” della corale

Morino. Chiesa gremita e grande partecipazione per l’esibizione dell’ensemble diretta dal maestro Ugo Federici ieri a Morino, secondo tappa di ‘Voci di Natale, concerto natalizio della Corale’. Lo spettacolo finale sarà il prossimo 5 gennaio nella chiesa di Grancia. Applausi scroscianti e standing ovation hanno salutato, ieri sera, la conclusione dello spettacolo ‘Voci di Natale’, messo in scena dalla Corale di Morino per le festività. Un vero e proprio mini-tour della Valle Roveto che ha già portato il coro a San Vincenzo Valle Roveto e Morino, e che concluderà gli impegni natalizi nella chiesa di Grancia. Una scaletta composta da grandi classici come ‘Viene il Signore’, ‘Ave Madre di Dio’ e canti natalizi come ‘Astro del Ciel’, ‘Tu scendi dalle Stelle’ e ‘Bianco Natale’ hanno allietato tutti i presenti nella chiesa di Santa Maria di Morino, gremita per l’occasione. Ai canti si sono alternate letture dei testi sacri sulla natività, in un climax di emozioni e partecipazione spirituale.

Oltre 40 elementi, provenienti da vari comuni della Valle Roveto, compongono la corale diretta dal Maestro Ugo Federici con il Maestro Francesco Porretta all’organo, che dal 2013 si impegna per riportare la tradizione dei canti sacri nelle chiese marsicane e non solo. La compagine morinese è stata scelta infatti per accompagnare la presentazione del libro La Strada dei Miracoli della giornalista Mediaset Safiria Leccese al Teatro Comunale di Civitella Roveto lo scorso giugno. Chi ha perso l’occasione per godere dell’emozionante spettacolo natalizio potrà assistere a ‘Voci di Natale’ venerdì 5 gennaio, per il concerto finale nella chiesa Madonna della Stella di Grancia.