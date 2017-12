Cervo investito da un’auto sulla Cicolana, appello dei residenti sui social: rispettate i limiti di velocità

Magliano de’ Marsi. Un cervo ieri pomeriggio è stato investito sulla via Cicolana, dopo il bivio per Marano, frazione di Magliano de’ Marsi. Non è la prima volta che sulla strada, a causa dell’alta velocità, degli animali selvatici rischiano la vita. Ieri è toccato a uno splendido esemplare di cervo che attraversava la Cicolana per risalire verso la montagna forse alla ricerca del cibo. Un’auto l’ha travolto e a causa delle ferite riportate il servizio veterinario è stato costretto ad abbatterlo. Sul gruppo Facebook “Santanatoliesi nel mondo…” è stato pubblicato il video di Pietro Mattei e un appello a rispettare i limiti di velocità per evitare questi e altri incidenti. @Giulia Antenucci