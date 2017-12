Tagliacozzo. Nell’ambito della rassegna teatrale del teatro Talia martedì, alle 21, andrà in scena Giobbe Covatta. L’artirsta proporrà la sua “Divina Commediola”. Sabato 6 gennaio, invece, sempre al Talia l’appuntamento sarà con Tullio Solenghi e il suo “Decameron”, un racconto italiano in tempo di peste. La biglietteria del Teatro è aperta un’ora prima dello spettacolo. Per maggiori informazioni l’info point in Piazza Duca degli Abruzzi 0863610750.