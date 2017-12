Violenze, torture e vessazioni nei confronti dei figli piccoli, coppia marsicana indagata per maltrattamenti

Avezzano. Una coppia di coniugi marsicani è indagata il reato di maltrattamenti nei confronti dei loro figli minori. Il procedimento a loro carico è stato avviato su segnalazione del giudice presso il Tribunale dei minori dell’Aquila a seguito delle dichiarazioni rese dai figli minori da cui emergerebbe un quadro desolante caratterizzato da una serie di reiterate condotte vessatorie, prevalentemente di carattere psichico, che gli stessi sono stati costretti a subire da tempo da parte dei loro genitori, una giovane coppia residente in un comune marsicano. Sembra che i bambini vivessero in una condizione inaccettabile, terrorizzati dai genitori e in uno stato di totale sottomissione fisica e psicologica.

Il Giudice delle Indagini Preliminari di Avezzano ha disposto ulteriori attività investigative volte a chiarire alcuni aspetti della vicenda e, pertanto, non si escludono in futuro ulteriori sviluppi. Le indagini sono condotte dal pubblico ministero Lara Seccacini, mentre la coppia è difesa dagli avvocati Andrea Tinarelli e Mario Flammini. (f.p.)