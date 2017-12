Bellezz@Governo assegna fondi per Palazzo Botticelli a Collelongo

Collelongo. Assegnati 300.000 euro da Bellezz@Governo al Comune di Collelongo per Palazzo Botticelli. Lo storico palazzo ristrutturato negli anni 80, oggi sede del teatro municipale, museo archeologico, biblioteca e sala per riunioni continua a essere danneggiato dalle pesanti infiltrazioni di acqua che imperversano sulla sala del teatro. Queste infiltrazioni, provenienti dal sovrastante anfiteatro all’aperto, vanno avanti da circa 20 anni mettendo a rischio impianti e struttura. La Sindaca, dr.ssa Rosanna Salucci: “Il polo culturale di Collelongo, il Palazzo Botticelli, sede del museo civico, della biblioteca e teatro, uno di fiori all’occhiello della nostra comunità, verrà ristrutturato grazie a questo importantissimo finanziamento, che consentirà di risolvere i rilevanti problemi di infiltrazione d’acqua che ne stanno compromettendo la piena funzionalità. Costante, è stato e sarà, l’impegno dell’amministrazione per reperire fondi necessari a risolvere il problema. Siamo stati premiati per la nostra perseveranza. Accolgo come la manna dal cielo questa bella notizia.” Il progetto prevede la copertura dell’anfiteatro all’aperto (utilizzato pochissime volte in tutti questi anni) con un conseguente cambio di utilizzo che consentirà di ampliare il museo e creare nuovi spazi all’interno dell’edificio.