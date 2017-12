Pronti 2.233.000 euro per la sistemazione delle strade della Provincia dell’Aquila

L’Aquila. Il settore viabilità dell’amministrazione della Provincia dell’Aquila ha inviato una serie di procedure di gara per la sistemazione di alcune importanti strade che necessitavano di urgenti lavori al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza. I lavori e le arterie interessate saranno le seguenti:

– mitigazione del rischio di frana del tratto di strada provinciale n. 10 “Peligna” dal km. 9+100 al km. 9+500 nel comune di Raiano per un importo di € 499.924,00;

– lavori di ripristino zona in frana S.R. 487 “di Caramanico Terme” km. Ca 44+030 per un importo di € 632.000 (strada di Pacentro);

– ripristino condizioni di sicurezza e manutenzione straordinaria lungo le SP 55 “di Pescocostanzo” e SR 17 bis “della funivia del Gran Sasso e Campo Imperatore” per un importo di € 500.000;

– risanamento movimento franoso nel comune di Villalago SP n. 82 “Circumlacunale di Scanno” al km. 1+450 per € 300.000;

– lavori di illuminazione percorso pedonale nel tratto tra la SP 24 “Panoramica” e l’abitato di Antrosano per € 189.750;

– rifacimento pavimentazioni stradali lungo la SR 89 nel Comune di Pescasseroli e la SR 520 nel Comune di Ovindoli per un importo di circa € 112.000.

La valutazione delle offerte avverrà entro il prossimo 30 gennaio 2018 e i lavori partiranno, tempo permettendo, già dal prossimo mese di aprile. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, insieme ai consiglieri di maggioranza e in particolare i delegati alla viabilità Pierluigi Del Signore e Gianluca Alfonsi, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal settore viabilità della provincia, rivolgendo un particolare ringraziamento al dirigente Ing. Francesco Bonanni, auspicando il proseguimento della positiva azione di questa legislatura che, in questo fine anno, ha adottato importanti provvedimenti e un’attività programmatica di rilievo per il 2018, nell’auspicio di poter ottenere dal governo quella necessaria e piena operatività per rispondere alle esigenze e necessità dei territori.