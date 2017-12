Stanziati 200 mila euro per l’adeguamento sismico della scuola di Cerchio

Cerchio. Stanziati 200 mila euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare in località Giardino a Cerchio. I fondi sono stati deliberati a favore del comune marsicano dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, soldi che si vanno ad aggiungere a quelli stabbiati dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Tedeschi, che da tempo ha dato il via ai lavori per la costruzione di una scuola perfettamente antisismica e una palestra.