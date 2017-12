Realizzazione pozzi idrici nella Piana del Cavaliere, soddisfatto il sindaco Sciò

Pereto. Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Pereto Giacinto Sciò per la decisione assunta dalla Giunta Regionale relativa al finanziamento di € 1.200.000 per la realizzazione di pozzi idrici nella Piana del Cavaliere. Tale progetto dovrebbe apportare una soluzione definitiva all’annoso problema della carenza idrica nei Comuni della Piana del Cavaliere, riuscendo a garantire l’approvvigionamento idrico costante in ogni periodo dell’anno, necessario e fondamentale per lo sviluppo del territorio e del suo turismo nonché per la qualità della vita dei cittadini.

Il finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, la cui richiesta è partita dalle amministrazioni comunali locali, si è concretizzato grazie all’impegno da parte del consigliere regionale Lorenzo Berardinetti, a cui il sindaco Sciò rivolge il suo personale ringraziamento e quello dell’amministrazione comunale di Pereto. “Ora ci auguriamo che l’iter procedurale per la realizzazione dei pozzi idrici da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano sia il più veloce possibile con la speranza che i lavori si concludano prima della prossima stagione estiva.” Con l’occasione il Sindaco di Pereto auspica anche nella riapertura di un ufficio operativo del Consorzio Acquedottistico Marsicano nella Piana del Cavaliere, presente fino a qualche anno fa e inspiegabilmente chiuso, necessario per garantire ai cittadini lo stesso servizio di altri territori marsicani.