Dimissioni di fine anno a Carsoli; l’assessore al commercio Di Gennaro lascia la poltrona

Carsoli. Ha lasciato libera la poltrona l’assessore al commercio e attività produttive/sport Augusto Di Gennaro. Lo ha fatto presentando in tutto silenzio una nota all’ufficio protocollo del comune con il quale rassegna le dimissioni dalla carica di assessore, restando però consigliere comunale. Alla base di questo gesto, inaspettato sulla scena politica non vi sono dichiarazioni rilasciate dall’interessato, ma tutto sembra ricondursi ad acque piuttosto agitate nel settore del commercio locale. In particolare sul tema del mercato, la cui collocazione – secondo quanto spiegato dal Sindaco di Carsoli Velia Nazzarro – si era rivelata piuttosto difficoltosa per i cittadini. E di qui il Di Gennaro non avrebbe gradito la posizione del Sindaco e dell’amministrazione nel procedere allo spostamento dello stesso. Cosa già decisa dall’amministrazione stessa. Dunque parte con il nuovo anno anche il Totoassessori per la nuova carica di giunta che dovrà essere riassegnata a qualcun’altro. Resta anche da capire se il Di Gennaro, come consigliere comunale resterà nel gruppo di maggioranza o adottasse altre decisioni autonome. D’altro canto l’ex assessore ha sempre avuto un ruolo piuttosto defilato dalla vita amministrativa, tanto che lo stesso Sindaco ha dichiarato di averlo anche richiamato circa la necessità di una maggior presenza per le attività proprie dell’esecutivo e delle deleghe assegnate.