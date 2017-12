Conferenza stampa di fine anno a Tagliacozzo, Giovagnorio: bilancio positivo. Previsto nuovo istituto

Tagliacozzo. Un “bilancio prettamente positivo” quello riferito dalla maggioranza di Prospettiva Futura alla guida del comune di Tagliacozzo, durante la conferenza stampa di ieri mattina. Così il sindaco Vincenzo Giovagnorio ha aperto l’incontro mettendo in mostra i risultati del suo mandato, il recente finanziamento ricevuto dalla Regione per la realizzazione di un campus scolastico: “cercherò di essere molto sintetico e voglio partire da un argomento che interessa sicuramente tutta la popolazione: il campus scolastico”, afferma, “abbiamo ottenuto un finanziamento di poco più di 2 milioni e 500 mila euro dalla Regione proprio nel campo dell’edilizia scolastica. Potrà essere orientato nella realizzazione di un nuovo edificio scolastico: abbiamo incaricato dei tecnici al fine di svolgere un’indagine sull’area del Leo Attili per valutare la sua idoneità al realizzazione della nuova costruzione. In caso positivo, sarà necessario un’intera riqualificherà per portare termine l’opera”. Ancora nuvole quindi, sul futuro della scuola, e soprattutto sulle possibili tempistiche della realizzazione del campus, che si presume siano molto lunghe.

Il secondo gioiello in mostra è il Palazzo Ducale, l’affascinante edificio nel centro storico della città che dopo l’edizione di Controsenso del 2015, è stato messo in considerazione dalla giunta regionale per un progetto di riqualificazione che prevede un finanziamento di quasi 2 milioni di euro. “Stiamo valutando le offerte tecniche, pervenute al comune e contiamo entro di gennaio di conoscere il progettista che si occuperà dei lavori”. Poi è il turno di Via Marconi, via principale per accedere al centro della città, che a breve sarà messa sotto lavori per la sistemazione dei marciapiedi “la carreggiata è troppo strette per permettere una doppia circolazione, la ditta toto ha vinto l’appalto per i lavori e si occuperà dei lavori per la riorganizzazione di parte della carreggiata e dei marciapiedi”.

Lavori ancora nei cimiteri, nella scuola Montessori che è stata giudicata adatta a contenere un “istituto di operatori di Arte bianca”, ossia una scuola alberghiera con laboratori dediti alla cucina, alla panificazione e alla pizza. Una scuola che sarà affiancata nella gestione all’Itet e che comprenderà studenti dai 14 a 19 anni, con un impegno amministrativo di spesa per la riqualificazione pari a 50 mila euro.

Un altro “gioiello” della giunta Giovagnorio sembra essere il Festival di Mezz’estate, il più grande evento culturale che si svolge a Tagliacozzo e per il quale sono stati spesi circa duecento mila euro: “Un successo enorme”, afferma il primo cittadino, “l’assessore Nanni e la Jacopo Sipari hanno creato un programma apprezzato da tutti, da cittadini e turisti, con incassi da record, di quasi 40 mila euro. Un festival che ha ricevuto proprio recentemente un premio di 25 mila euro dalla Regione per la qualità espressa”. Infine, dopo il “profondo silenzio” dello scorso anno del teatro Talia, quest’anno la giunta Giovagnorio sembra decisa a riscattarsi mettendo in programma una nuova stagione ricca di appuntamenti sino ad Aprile.

Complessivamente (e ovviamente) giudizi positivi quelli espressi dal sindaco sull’operato della sua giunta. Un bilancio di fine anno, tuttavia, che non mette in luce ombre sociali e culturali evidenti a partire dai giovani e dai casi di criminalità registrati in città nell’lultimo anno. Forze giovanili per le quali, un impegno amministrativo, è doveroso più che necessario. D’altra parte ci si augura, inoltre, che come affermato dallo stesso sindaco alla vigilia del suo mandato, il consiglio comunale ritrovi un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione spesso in forte e pesante conflitto anche al di fuori della sala consiliare. @RaffaeleCastiglioneMorelli