Recupero dei luoghi dimenticati: 700 mila euro per la Torre delle Stelle di Aielli e il palazzo Botticelli di Collelongo

Aielli. 13 milioni di euro per il recupero, nei comuni abruzzesi, di chiese, palazzi, musei, castelli. L’iniziativa è stata presa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi, da destinare ai luoghi, di rilevanza culturale ovviamente, dimenticati. La Commissione istituita con DPCM del 19 giugno 2017, ha concluso i lavori il 15 dicembre assegnando a 16 Comuni della nostra Regione ben 12.987.089,000 euro.

Per Aielli sicuramente un riconoscimento importante, la Torre delle Stelle, che ne è diventata ormai il fiore all’occhiello, ha convinto anche i membri della commissione aggiudicatrice, che ne ha, se mai ce ne fosse stato bisogno, evidenziato la bellezza ed il suo valore storico culturale. “Un risultato importante per Aielli”, ha commentato il Sindaco Enzo Di Natale, “ un riconoscimento per l’intera nostra comunità, essere scelti tra gli unici due comune nella provincia dell’Aquila non è cosa da poco”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Provincia dell’Aquila ha stanziato 700 mila euro, di questi 400 mila ad Aielli e 300 mila per il palazzo Botticelli di Collelongo.