Al teatro comunale di Civitella Roveto prende il via il corso “Valle Roveto in…formazione”

Civitella Roveto. La formazione di educatori per l’infanzia sarà l’oggetto del corso “Valle Roveto in…formazione”, promosso dal Comune di Civitella Roveto e curato dal vicesindaco Pierluigi Oddi, delegato alla realizzazione del progetto. L’iniziativa nasce poiché la figura di educatore per l’infanzia è sempre più richiesta e riconosciuta nel mondo del lavoro ed oltre a Civitella Roveto hanno aderito i Comuni di Canistro, Capistrello, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita D’Antino, Balsorano, cioè l’intero bacino della Valle Roveto. Sono pervenute circa 150 domande per il corso che avrà inizio a gennaio del 2018, per un costo di 10.000 euro diviso tra tutti i comuni aderenti, e che avrà durata di 12 mesi per 125 ore di lezione;

darà a chi in possesso almeno del diploma di licenza media la possibilità di conseguire un attestato valido ad ogni effetto di legge, attestato che permetterà di svolgere la funzione di educatore per l’infanzia, nonché operatore socio/sanitario in attività di animazione, alimentazione, assistenza e vigilanza ai bambini nella prima e nella seconda infanzia, presso nidi (scuole d’infanzia), ludoteche, strutture educative integrate agli asili nido, asili condominiali ed aziendali, comunità educative residenziali, ecc. Il corso si terrà presso il teatro comunale di Civitella Roveto e sarà diretto da Sandro Valletta, che ne è anche organizzatore ed è docente presso le università Guglielmo Marconi e LUMSA.