Dieci furti di auto, in appartamenti e negozi: disposto l’arresto di un 19enne ma oramai è latitante

Avezzano. Aveva messo a segno,secondo l’accusa, una decina di furti ad Avezzano, rubando auto e in appartamenti e negozi. Nei giorni scorsi è stata disposta un’ordinanza di custodia cautelare ma adesso è latitante. Il ladro seriale si chiama Sofiane El Hou, marocchino di 19 anni, che è ricercato con l’accusa di furto aggravato.

Deve rispondere di un furto di auto avvenuto ad Avezzano, un furto di un furgoncino in pieno centro, sempre ad Avezzano, ricettazione di una Fiat Panda intestata a un’azienda di Avezzano, il furto di alcuni oggetti tra cui un paio di scarpe che erano all’interno di una macchina parcheggiata, il furto di un Nissan Cargo trovato parcheggiato davanti a una lavanderia e di proprietà del titolare, furto nell’abitazione della vicina di casa di padelle, profumi, attrezzi, folletto, scarpe e abbigliamento, furto di un’altra panda parcheggiata davanti a un bar con le chiavi inserite, e infine per essere stato trovato con un coltello in una occasione e con della sostanza stupefacente in un’altra occasione. Una ordinanza cautelare di arresto ai domiciliari è stata emessa nei confronti del giovane straniero difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, ma al momento della cattura il nordafricano non si è fatto trovare e ora è ricercato dall’autorità.