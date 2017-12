Boxe: storica sfida, Cardillo batte ai punti Di Berardino. I tifosi avezzanesi: resta il nostro campione (Video)

Avezzano. Un incontro storico per la città di Avezzano quello che ha visto salire sul ring del PalaSport di Via Pereto il pugile avezzanese Iva Di Berardino e l’avversario cassinate Gianmarco Cardillo, che ha avuto la meglio vincendo ai punti. L’incontro, valevole per il Campionato Italiano dei pesi Massimi, ha visto Cardillo imporsi con verdetto unanime (99-91; 98-92; 98-91). Di Berardino era a un passo da una vittoria storica. L’incontro, organizzato dalla Boxe Loreni e Asd Fiorletta, non ha deluso le aspettative del pubblico che ha assitito a un incontro davanti a due veri campioni. Di Berardino acclamato dal pubblico nonostante la sconfitta ha davanti ancora tante opportunità e alla fine del match non è apparso affatto rassegnato. Il suo pubblico o ha applaudito e tra i due pugili c’è stato un abbraccio finale. Il pugile di Cassino è il nuovo campione italiano di pesi massimi.

La notizia della vittoria contro Di Berardino ha entusiasmato tutti gli appassionati ed è arrivata nella città del Lazio dopo pochi minuti . Il primo cittadino di Cassino, Carlo Maria D’Alessandro, entusiasta ha dichiarato: “Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti al nuovo campione italiano dei pesi massimi Gianmarco Cardillo. Una vittoria voluta, cercata frutto di tanto sacrificio e dedizione. Grazie per aver portato cosi in alto il nome della nostra città, Campione”. La sfida sarà trasmessa in differita su SportItalia domani (30/12) dalle 21. La serata ha visto anche la quarta vittoria da pro per Domenico Valentino, nella sfida dei pesi leggeri supera Davide Calì.