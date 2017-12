Santa Jona. E’ arrivato alla sua XXXIII edizione il presepe vivente di Santa Jona. Oggi a partire dalle 18, nel centro storico del paese, avrà luogo la festa attraverso cui gli spettatori vivranno in prima persona le suggestive scene della Natività. L’evento, che si traduce in una rappresentazione fedele della storia, è dedicato a Tonino Di Michele. A seguito del presepe in piazza Aia, ci si potrà riscaldare con un buon vin brulé o con un tradizionale piatto di pasta e fagioli. @GiorgiaD’Ascanio